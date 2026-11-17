Närhälsan Torslanda vårdcentral får 87,2 av 100 i Vårdbetygs sammanställning för 2026. Därmed placeras mottagningen på delad nionde plats bland Göteborgs 64 betygsatta vårdcentraler.

Även Hönö Vårdcentral får ett resultat över rikssnittet med 84,9 poäng. Rikssnittet ligger på 81,0. Högst rankat i Sverige är Hansakliniken Kalmar som får 93,4 i vårdbetyg 2025.

Vårdbetyget bygger på två delar. Patienternas upplevelser i Nationell patientenkät står för 70 procent av slutbetyget, medan tillängligheten, mätt genom Socialstyrelsens väntetidsstatistik, står för resterande 30 procent.

I patientenkäten deltog 134 personer från Torslanda och 95 från Hönö.