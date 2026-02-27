Veckans tidning
Polisens uppmaning –

Hjälp era äldre grannar

Publicerad: igår kl 12:51 (uppdaterad igår kl 12:52)

Det pågår just nu en våg av bedrägeri i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Äldre personer blir inte bara av med värdesaker, de blir även rädda i sina egna hem. 

Polisen har identifierat en ”ny våg” av vishingbedrägerier, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Vishing, en hopslagning av Voice phishing, innebär en typ av telefonbedrägeri där bedragare ringer och utger sig för att vara från till exempel banken, myndigheter, polisen eller liknande med syfte att lura av offret bank-id, lösenord eller kortuppgifter. 

– Vi är bedragarna hack i häl. Vi kommer att ta dem, men vi behöver göra det tillsammans. Vi behöver hjälp av dem som är granne till en äldre, säger Fredrik Ahrenberg, tillförordnad biträdande sektionschef på polisens bedrägerisektion i region Väst.

Den nya vågen som polisen identifierat innebär en fysisk aspekt av vishingbedrägerierna. Bedragarna kommer nu hem till äldre personer och på plats stjäl de guld, kontokort och andra värdesaker. 

– De ringer upp sina brottsoffer. Eller så bombar de ut sms och får de äldre till att själva ringa upp ett angivet telefonnummer. Sedan blir det någon form av fysisk upphämtning. De kommer och knackar på, säger Fredrik Ahrenberg.

Ibland utger sig bedragarna för att komma från säkerhetsbolag, ibland banker och ibland inkassobolag. 

– Ett tag hade vi väldigt unga upphämtare som utnyttjades, vi pratar barn under 16 år. Nu är det andra konstellationer som kanske inte har samma nätverk på exempelvis skolor. Om vi lyckas se en röd tråd blir den ganska snabbt svart igen. Signalementen på upphämtarna nu är att det nästan kan vara vem som helst, säger Anna-Karin Kjellgren, brottssamordnare.

Som en följd av detta vänder sig nu polisens bedrägerisektion i Väst till medborgare att hålla koll på varandra och sina grannar. 

– Står de vid dörren och knackar på finns det oftast ingen anhörig där. Men det finns människor som bor bredvid de potentiella brottsoffren, säger Anna-Karin Kjellgren.

– Det finns grannar. Vi behöver att de är våra extra ögon och öron, att de är vaksamma kring vad som händer i omgivningen och kontaktar oss direkt om något är avvikande. Det här är en extremt ful brottslighet som skapar en stor otrygghet i samhället. Hjälp oss att göra det lite tryggare – prata med din granne, säger Fredrik Ahrenberg.

Polisen tipsar

Så skyddar du dig mot bedrägerier

Lägg på luren. En bedragare som ringer kan till exempel säga att den är en släkting eller från banken eller polisen. Om du är osäker på vem som ringer ska du avsluta samtalet.

Logga inte in. Logga aldrig in med bank-id om någon ringer upp och ber dig. Lämna inte heller ut koder från bankdosa eller till betalkort.

Lita inte på den som ringer. Personen som ringer kan säga att du håller på att förlora pengar, eller att en släkting råkat illa ut. Lita inte på den som ringer även om den har information om dig.

Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan person.

Kontakta polisen. Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 14.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

