Hjälp era äldre grannar

Polisen har identifierat en ”ny våg” av vishingbedrägerier, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Vishing, en hopslagning av Voice phishing, innebär en typ av telefonbedrägeri där bedragare ringer och utger sig för att vara från till exempel banken, myndigheter, polisen eller liknande med syfte att lura av offret bank-id, lösenord eller kortuppgifter.

– Vi är bedragarna hack i häl. Vi kommer att ta dem, men vi behöver göra det tillsammans. Vi behöver hjälp av dem som är granne till en äldre, säger Fredrik Ahrenberg, tillförordnad biträdande sektionschef på polisens bedrägerisektion i region Väst.

Den nya vågen som polisen identifierat innebär en fysisk aspekt av vishingbedrägerierna. Bedragarna kommer nu hem till äldre personer och på plats stjäl de guld, kontokort och andra värdesaker.

– De ringer upp sina brottsoffer. Eller så bombar de ut sms och får de äldre till att själva ringa upp ett angivet telefonnummer. Sedan blir det någon form av fysisk upphämtning. De kommer och knackar på, säger Fredrik Ahrenberg.

Ibland utger sig bedragarna för att komma från säkerhetsbolag, ibland banker och ibland inkassobolag.

– Ett tag hade vi väldigt unga upphämtare som utnyttjades, vi pratar barn under 16 år. Nu är det andra konstellationer som kanske inte har samma nätverk på exempelvis skolor. Om vi lyckas se en röd tråd blir den ganska snabbt svart igen. Signalementen på upphämtarna nu är att det nästan kan vara vem som helst, säger Anna-Karin Kjellgren, brottssamordnare.

Som en följd av detta vänder sig nu polisens bedrägerisektion i Väst till medborgare att hålla koll på varandra och sina grannar.

– Står de vid dörren och knackar på finns det oftast ingen anhörig där. Men det finns människor som bor bredvid de potentiella brottsoffren, säger Anna-Karin Kjellgren.

– Det finns grannar. Vi behöver att de är våra extra ögon och öron, att de är vaksamma kring vad som händer i omgivningen och kontaktar oss direkt om något är avvikande. Det här är en extremt ful brottslighet som skapar en stor otrygghet i samhället. Hjälp oss att göra det lite tryggare – prata med din granne, säger Fredrik Ahrenberg.