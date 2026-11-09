Göteborgs nya styre presenterat

Förra veckan presenterades Göteborgs nya styre, bestående av S, V och MP. Samtidigt presenterades tre reformer som planeras genomföras fram till 2030. Reformen innebär bland annat att minska barngrupperna i förskolan till max fyra barn per pedagog, ta bort parkeringsplatserna på Kungstorget samt att avskaffa LOV i hemtjänsten. Det innebär att möjligheten att välja privata utförare inom hemtjänsten ska tas bort. I stället ska all hemtjänst bedrivas i kommunal regi.

– Det här styret kommer att sätta välfärd före vinst. Därför kommer vi under mandatperioden att avskaffa marknadsexperimentet i hemtjänsten, säger Marie Brynolfsson (V), blivande vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för äldreomsorgen, i ett pressmeddelande.

Till SVT säger Dan-Ove Marcelind (KD) att han är kritisk mot beslutet om LOV.

– Ett hån mot alla som gjort ett aktivt och självständigt val att låta någon annan än kommunen hjälpa dem i hemmet. För det andra står vi inför en enorm demografisk förändring, med fler äldre göteborgare som har mer komplexa behov. Hemtjänsten har ett underskott också. Att jaga ut alla externa utförare i detta läge är hål i huvudet. Detta kommer inte kommunen att klara av, säger Marcelind.