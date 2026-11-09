Göteborgs nya styre presenterat

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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade förra veckan Göteborgs nya styre.

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Förra veckan presenterades Göteborgs nya styre, bestående av S, V och MP. Samtidigt presenterades tre reformer som planeras genomföras fram till 2030. Reformen innebär bland annat att minska barngrupperna i förskolan till max fyra barn per pedagog, ta bort parkeringsplatserna på Kungstorget samt att avskaffa LOV i hemtjänsten. Det innebär att möjligheten att välja privata utförare inom hemtjänsten ska tas bort. I stället ska all hemtjänst bedrivas i kommunal regi.

– Det här styret kommer att sätta välfärd före vinst. Därför kommer vi under mandatperioden att avskaffa marknadsexperimentet i hemtjänsten, säger Marie Brynolfsson (V), blivande vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för äldreomsorgen, i ett pressmeddelande.

Till SVT säger Dan-Ove Marcelind (KD) att han är kritisk mot beslutet om LOV. 

– Ett hån mot alla som gjort ett aktivt och självständigt val att låta någon annan än kommunen hjälpa dem i hemmet. För det andra står vi inför en enorm demografisk förändring, med fler äldre göteborgare som har mer komplexa behov. Hemtjänsten har ett underskott också. Att jaga ut alla externa utförare i detta läge är hål i huvudet. Detta kommer inte kommunen att klara av, säger Marcelind.

Här är Göteborgs nya styre:
  • Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande.
  • Alfred Ekman (S), kommunalråd med ansvar för skola.
  • Blerta Hoti (S), kommunalråd med ansvar för förskola och demokrati.
  • Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för kultur idrott och förening.
  • Johannes Hulter (S), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och bostad.
  • Marie Brynolfsson (V), förste vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för äldreomsorg.
  • Hannah Klang (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.
  • Tony Haddou (V), kommunalråd med ansvar för personal, arbetsmarknad och funktionsrätt.
  • Klara Holmin (MP), kommunalråd med ansvar för stadsmiljö.
  • Petra Elf (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.
Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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