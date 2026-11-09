Göteborgs nya styre presenterat
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade förra veckan Göteborgs nya styre.
Förra veckan presenterades Göteborgs nya styre, bestående av S, V och MP. Samtidigt presenterades tre reformer som planeras genomföras fram till 2030. Reformen innebär bland annat att minska barngrupperna i förskolan till max fyra barn per pedagog, ta bort parkeringsplatserna på Kungstorget samt att avskaffa LOV i hemtjänsten. Det innebär att möjligheten att välja privata utförare inom hemtjänsten ska tas bort. I stället ska all hemtjänst bedrivas i kommunal regi.
– Det här styret kommer att sätta välfärd före vinst. Därför kommer vi under mandatperioden att avskaffa marknadsexperimentet i hemtjänsten, säger Marie Brynolfsson (V), blivande vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för äldreomsorgen, i ett pressmeddelande.
Till SVT säger Dan-Ove Marcelind (KD) att han är kritisk mot beslutet om LOV.
– Ett hån mot alla som gjort ett aktivt och självständigt val att låta någon annan än kommunen hjälpa dem i hemmet. För det andra står vi inför en enorm demografisk förändring, med fler äldre göteborgare som har mer komplexa behov. Hemtjänsten har ett underskott också. Att jaga ut alla externa utförare i detta läge är hål i huvudet. Detta kommer inte kommunen att klara av, säger Marcelind.
Här är Göteborgs nya styre:
- Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande.
- Alfred Ekman (S), kommunalråd med ansvar för skola.
- Blerta Hoti (S), kommunalråd med ansvar för förskola och demokrati.
- Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för kultur idrott och förening.
- Johannes Hulter (S), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och bostad.
- Marie Brynolfsson (V), förste vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för äldreomsorg.
- Hannah Klang (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.
- Tony Haddou (V), kommunalråd med ansvar för personal, arbetsmarknad och funktionsrätt.
- Klara Holmin (MP), kommunalråd med ansvar för stadsmiljö.
- Petra Elf (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.