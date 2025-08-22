Flytande kyrka siktades av jobbpendlare

Samtidigt som de norra delarna av vårt avlånga land genomfört en enorm flytt av Kiruna kyrka på land – så flöt en katedral förbi Öckeröarna och Torslanda i dagarna. Lars Helgesson, på väg till jobbet, fick då dessa bilder.

– Helt plötsligt såg jag en kyrka bogseras förbi! Det är inte varje dag det, säger han till tidningen.

Kyrkan, eller katedralen – som det egentligen är, kommer från Norge. Den kallas Håpets katedral och är en flytande stavkyrka byggd av plastskräp. Katedralen har gästat Västkusten under sommaren. Verket, skapat av konstnären Solveig Egeland, byggdes 2017-2022 med stöd från bland annat norska kyrkan. Taket består av återvunna fiskelådor och annat skräp från bland annat Bohuslän. Katedralen bogseras från Fredrikstad ner till Göteborg, där den gör ett stopp på Klippan den 23 augusti för den som vill beskåda katedralen.