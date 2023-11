Fler besök men mindre mängd återvinns

När pandemin slog till var det många som antingen blev permitterade eller började jobba mer hemma. I takt med att fler spenderade mer tid hemma började många fila på förändringar hemma på kammaren. Det renoverades och fixades, byggdes om och framför allt: det slängdes. Allt gammalt skulle ut och in med nytt. Inte minst så märktes detta på Göteborgs återvinningscentralerna som slog rekord i inlämnat material år 2020.

Men då behövdes ett ÅVC-kort för att komma in på centralerna. Den som var över 18 år och folkbokförd i Göteborgs kommun kunde be om ett kort som innebar ett antal gratistillfällen per år med besök till återvinningscentralerna för att göra sig av med allt från impregnerat trä till kylskåp eller gipsskivor.

Sedan juni 2020 gick antalet besök upp från sex till tolv och i januari 2022 infördes fria besök till samtliga återvinningscentraler för den som har ett ÅVC-kort, eller körkort. Beslutet fattades under förra mandatperioden och har snart gällt i två år. Så hur har utfallet blivit? Återvinner vi mer?

– Vi har betydligt fler besök nu än tidigare. Det har gått upp med omkring 15 procent. Men samtidigt har mängden som varje besökare lämnat hos oss minskat rejält, berättar Fredrik Wilkensson, utredare vid kretslopp och vatten i Göteborgs stad och ansvarig över bland annat Bulycke ÅVC.

År 2020 hade genomsnittsbesökaren med sig 165 kilo material per besök till Bulycke återvinningscentral. Den siffran har sjunkit till 116 kilo för 2022, berättar Fredrik. Den totala mängden inlämnat material, trots det ökande besökstalet har också minskat, från dryga 7500 ton år 2020 till knappa 7000 ton 2022. Men pandemiåren stod ut, samtidigt som befolkningen ökat – så statistiken är svår att analysera.

Vi har betydligt fler besök nu än tidigare. Det har gått upp med omkring 15 procent.

Fredrik Wilkensson

– I och med covid så fick vi en otrolig ökning av inkommet material. Inte minst i Bulycke där många som till exempel arbetade på Volvo blev permitterade och hade tid att bygga om altanen där hemma. Nu senare har vi en lågkonjunktur som i sin tur drar ner mängden inkommet material.

Tvärförbindelsen flyttar infart

I samband med anläggande av Torslanda tvärförbindelse kommer en del förändringar äga rum på Bulycke Återvinningscentral. Bland annat kommer man behöva flytta om infarten till centralen då den planerade sträckan för tvärförbindelsen passerar förbi dagens infart.

– Vägen förbi Bulycke kommer bli en ganska så trafikerad väg, jämfört med idag när tvärförbindelsen är på plats. Så vi kommer att bygga ut och förändra återvinningscentralen söder ut, berättar Fredrik.

Av Göteborgs stad fem återvinningscentraler är det den i Högsbo som står för mest inkommit material. 41 procent av alla besök sker där. Bulycke i Torslanda står för 13 procent av göteborgarnas besök. Men det finns också ett samarbete med grannkommunerna som tillåter till exempel Mölndalsbor att lämna sin återvinning på någon av centralerna i Göteborg. Ännu finns inget sådant avtal på plats mellan Öckerö kommun och Göteborg, men det är på gång i framtiden, menar Fredrik Wilkensson.

– Vi jobbar mot att man ska kunna lämna material där det är som närmast och smidigast. Man ska inte behöva åka långa sträckor med sin återvinning om man har en central nära i grannkommunen, avslutar Fredrik.