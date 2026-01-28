Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Felaktig hantering av aska kan leda till brand

Publicerad: idag kl 06:12

Efter at två villabränder inträffat på Västkusten där aska från kamineldning misstänkts vara orsaken varnar räddningstjänsten nu för att slarv med aska kan få katastrofala konsekvenser. ” I vissa förhållande kan glöden pyra upp igen” säger Victor Hansson till Svt.

Annons

Två villabränder på en vecka, en i Partille kommun och en i Göteborgs kommun, misstänkts ha startat på grund av att askan från en kamin inte hanterats korrekt i efterhand. Därför uppmanar nu räddningstjänsten i storgöteborg kamin- och eldstadsägare att tänka sig för.

– Aska och glöd kan ju glöda i flera dygn efter att man har slutat att elda, säger Victor Hansson, brandskyddskontrollant till Svt Väst. 

– Vid vissa förhållanden kan glöden pyra upp igen och det är då olyckorna är framme om man till exempel ställer det i plasthinkar ute, intill en fasad. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Allmänt
Felaktig hantering av aska kan leda till brand
Felaktig hantering av aska kan leda till brand

– Aska och glöd kan ju glöda i flera dygn efter att man har slutat...

Räddningstjänsten varnar för istappar
Räddningstjänsten varnar för istappar

Räddningstjänsten i Göteborg har gått ut med en uppmaning om att den som befinner sig...

Torslanda-Öckerötidningen växer igen
Torslanda-Öckerötidningen växer igen

Från och med nästa vecka ökas upplagan från 18 000 till 19 000 exemplar.

Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv
Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv

Förra veckan övade Svenska Försvarsmakten tillsammans med amerikansk militär i en övning som varit osynlig...

VGR dubblerar antalet blodbussar
VGR dubblerar antalet blodbussar

– får bättre beredskap.

Senaste nytt
Felaktig hantering av aska kan leda till brand
Felaktig hantering av aska kan leda till brand

– Aska och glöd kan ju glöda i flera dygn efter att man har slutat...

Namninsamling mot förskoleflytt
Namninsamling mot förskoleflytt

4,9 kilometer. Så mycket längre blir det för barnen och deras vårdnadshavare att ta sig...

Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och...

Bil i vattnet i Rörö Hamn
Bil i vattnet i Rörö Hamn

Förra helgen skedde en olycka på Rörö där en bil hamnade i vattnet.

Oklara omständigheter kring dödsfall
Oklara omständigheter kring dödsfall

Inleder en förundersökning om mord.

Laddar

Är du en vinterbadare?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen

Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen

Vi kommer även öka frekvensen från 46 nummer per år till 48 nummer per år. 

Torslanda
Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Det blev en tung kväll i Torslanda Sporthall för THK.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino