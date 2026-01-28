Felaktig hantering av aska kan leda till brand

Två villabränder på en vecka, en i Partille kommun och en i Göteborgs kommun, misstänkts ha startat på grund av att askan från en kamin inte hanterats korrekt i efterhand. Därför uppmanar nu räddningstjänsten i storgöteborg kamin- och eldstadsägare att tänka sig för.

– Aska och glöd kan ju glöda i flera dygn efter att man har slutat att elda, säger Victor Hansson, brandskyddskontrollant till Svt Väst.

– Vid vissa förhållanden kan glöden pyra upp igen och det är då olyckorna är framme om man till exempel ställer det i plasthinkar ute, intill en fasad.