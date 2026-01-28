Felaktig hantering av aska kan leda till brand

Efter at två villabränder inträffat på Västkusten där aska från kamineldning misstänkts vara orsaken varnar räddningstjänsten nu för att slarv med aska kan få katastrofala konsekvenser. ” I vissa förhållande kan glöden pyra upp igen” säger Victor Hansson till Svt.
Två villabränder på en vecka, en i Partille kommun och en i Göteborgs kommun, misstänkts ha startat på grund av att askan från en kamin inte hanterats korrekt i efterhand. Därför uppmanar nu räddningstjänsten i storgöteborg kamin- och eldstadsägare att tänka sig för.
– Aska och glöd kan ju glöda i flera dygn efter att man har slutat att elda, säger Victor Hansson, brandskyddskontrollant till Svt Väst.
– Vid vissa förhållanden kan glöden pyra upp igen och det är då olyckorna är framme om man till exempel ställer det i plasthinkar ute, intill en fasad.