”Det är viktigt att använda sin röst”

Klockan ett söndagen den 21 september slogs dörrarna upp för att bjuda in de röstberättigade på Grötö och Kalvsund att rösta i kyrkovalet i föreningslokalen Såsen. Pia Nordin satt där som röstmottagare för första gången.

– Jag tycker det är viktigt att rösta. Har man rösträtt så ska man använda den. Det är på många sätt den viktigaste delen av att vara en del av en demokrati. Och på det sättet är man med och påverkar, säger hon till tidningen.

Pia Nordin är själv aktiv i kyrkan och tycker det känns naturligt att engagera sig i valet. Hon menar att kyrkan fyller en viktig funktion i lokalsamhället och att det är positivt att vallokalerna finns på nära håll en dag som denna.

– Det underlättar verkligen när man bara kan gå hit, med tanke på hur sällan färjorna går på helgen hade det varit betydligt krångligare och kanske färre som valt att rösta, om vi inte hade möjligheten att vara här.

Som ny röstmottagare fick hon en snabb inblick i det praktiska arbetet under valdagen – allt från att bocka av i röstlängden, till att guida väljare och sköta logistik. Ett arbete hon gärna ser sig själv göra om.

– Ja, det kan jag nog tänka mig att göra, avslutar hon.