Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Pia Nordin var röstmottagare för första gången under årets kyrkoval.

”Det är viktigt att använda sin röst”

Publicerad: igår kl 16:32 (uppdaterad igår kl 13:48)

När vallokalerna öppnade för kyrkovalet i helgen satt Pia Nordin för första gången som röstmottagare. Hon tycker uppdraget är både spännande och meningsfullt. 

Klockan ett söndagen den 21 september slogs dörrarna upp för att bjuda in de röstberättigade på Grötö och Kalvsund att rösta i kyrkovalet i föreningslokalen Såsen. Pia Nordin satt där som röstmottagare för första gången. 

– Jag tycker det är viktigt att rösta. Har man rösträtt så ska man använda den. Det är på många sätt den viktigaste delen av att vara en del av en demokrati. Och på det sättet är man med och påverkar, säger hon till tidningen. 

Pia Nordin är själv aktiv i kyrkan och tycker det känns naturligt att engagera sig i valet.  Hon menar att kyrkan fyller en viktig funktion i lokalsamhället och att det är positivt att vallokalerna finns på nära håll en dag som denna. 

– Det underlättar verkligen när man bara kan gå hit, med tanke på hur sällan färjorna går på helgen hade det varit betydligt krångligare och kanske färre som valt att rösta, om vi inte hade möjligheten att vara här. 

Som ny röstmottagare fick hon en snabb inblick i det praktiska arbetet under valdagen – allt från att bocka av i röstlängden, till att guida väljare och sköta logistik. Ett arbete hon gärna ser sig själv göra om. 

– Ja, det kan jag nog tänka mig att göra, avslutar hon. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Dela
Mer från Allmänt
”Det är viktigt att använda sin röst”
”Det är viktigt att använda sin röst”

När vallokalerna öppnade för kyrkovalet i helgen satt Pia Nordin för första gången som röstmottagare....
Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet
Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet

Många idrottsföreningar avvaktar att ansluta sig, bland annat på grund av en befarad ökad administration.
Flytande kyrka siktades av jobbpendlare
Flytande kyrka siktades av jobbpendlare

– Helt plötsligt såg jag en kyrka bogseras förbi! Det är inte varje dag det,...
Så roar sig svenskarna hemma
Så roar sig svenskarna hemma

Sverige är ett av de mer digitala länderna i världen och det märker du också...
Trafikverket tar bort egentillverkade skyltar längst vägarna
Trafikverket tar bort egentillverkade skyltar längst vägarna

Den som åker genom öarna eller Torslanda i sommar kan förvänta sig se färre egentillverkade...
Senaste nytt
”Det är viktigt att använda sin röst”
”Det är viktigt att använda sin röst”

När vallokalerna öppnade för kyrkovalet i helgen satt Pia Nordin för första gången som röstmottagare....
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar

Under vecka 38 upprättades 47 stycken brottsanmälningar i områdena.
Ny snabbuss komplement till linje 29
Ny snabbuss komplement till linje 29

Från och med den 14 december inför Västtrafik en ny snabbusslinje från Torslanda till Nordstan.
Besvikelse för Ellen i VM
Besvikelse för Ellen i VM

När höjdkvalet ägde rum förra torsdagen ville det sig inte alls.
Här är förslagen för framtidens Torslandavallen
Här är förslagen för framtidens Torslandavallen

Idrotts- och föreningsförvaltningens investeringsstyrgrupp har avsatt 100 miljoner kronor för att utveckla Torslandavallen under 2026-2028.
Laddar

Är du en svampplockare?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Ett år till valet – dags att steppa upp

Ett år till valet – dags att steppa upp

Med en omvärld i kaos och en nyhets-cykel som är kort och sensationalistisk, är det lätt att ”glömma av” inrikes- och lokalpolitiken.
Kalvsund
Besvikelse för Ellen i VM

Besvikelse för Ellen i VM

När höjdkvalet ägde rum förra torsdagen ville det sig inte alls.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino