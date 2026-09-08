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De är de vanligaste hundraserna i din kommun

Publicerad: (uppdaterad )

Labrador retrievern är inte bara landets vanligaste hundras, det är också den vanligaste rasen i Öckerö och Göteborg. Både de kommunerna, liksom Kungälv, ligger under genomsnittet i landet när det kommer till antalet registrerade hundar per tusen invånnare. Medan Kungsbacka ligger över rikssnittet.

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Den brukar omnämnas som människans bästa vän, och kärleken till dem ser inte ut att avta. Men faktum är att pandemiåren innebar en peak för nyregistreringar som sedan fallit något varje år sedan 2021. 

Sverige långt bakom exempelvis Storbritannien när det gäller antalet hushåll som äger åtminstone en. Självklart pratar vi om hunden. 

2025 var antalet nyregistrerade hundar det lägsta sedan 2017. 

I Öckerö och i Göteborg är andelen hundar betydligt lägre per tusen invånare än riksgenomsnittet – som är 100 hundar per tusen invånare, enligt statistik från Jordbruksverkets hundregister som sammanställts av nyhetssajten Newsworthy.

Vid årsskiftet fanns 951 registrerade hundar i Öckerö kommun – det innebär 74 hundar per 1 000 invånare i kommunen. 

Göteborg ligger lägst i hela Västra Götaland med 47 hundar per tusen invånare. 

Kungälv ligger strax under riksgenomsnittet med 98 hundar per tusen invånare medan Kungsbacka kommun ligger strax över snittet i riket med 105 hundar per tusen Kungsbackabor.

I Öckerö, Göteborg, Kungälv och Kungsbacka är den vanligaste hundrasen samma som i riket i genomsnitt, nämligen labrador retrievern.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 329 hundar per 1000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 42 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna, vilket förklarar varför Göteborg har lägst siffror i Västra Götaland.  

Den vanligaste hundrasen i Öckerö kommun är alltså labrador retriever med 46 registrerade hundar vid årsskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger golden retriever med 25 registrerade hundar. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 147 kommuner i Sverige – och i 26 kommuner i Västra Götaland.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årsskiftet fanns omkring 40 000 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 30 200 schäfrar. 

De tio vanligaste hundraserna 2025

Göteborg ••••

Placering Ras Antal

  1. Labrador retriever  911
  2. Golden retriever 696
  3. Schäfer 641
  4. Fransk bulldogg 614
  5. Jack Russell-terrier 570
  6. Bichon havanais 516
  7. Pomeranian 460
  8. Långhårig chihuahua 448
  9. Korthårig chihuahua 445
  10. Staffordshire bullterrier 434

Öckerö ••••

Placering Ras Antal

  1. Labrador retriever 46
  2. Golden retriever 25
  3. Jack Russell-terrier 19
  4. Cocker spaniel 18
  5. Japansk spets 17
  6. Whippet 17
  7. Fransk bulldogg 16
  8. Portugisisk vattenhund 16
  9. Labradoodle 15
  10. Finsk lapphund 13

Kungälv ••••

Placering Ras Antal

  1. Labrador retriever 169
  2. Schäfer 163
  3. Golden retriever 156
  4. Fransk bulldogg 86
  5. Staffordshire bullterrier 83
  6. Långhårig chihuahua 79
  7. Border collie 76
  8. Jack Russell terrier 73
  9. Cocker spaniel 71
  10. Korthårig chihuahua 70

Kungsbacka ••••

Placering Ras Antal

  1. Labrador retriever 428
  2. Golden retriever 337
  3. Jack Russell terrier 226
  4. Schäfer 209
  5. Cocker spaniel 183
  6. Fransk bulldogg 162
  7. Bichon havanais 144
  8. Dansk/svensk gårdshund 134
  9. Border collie 120
  10. Cavalier king Charles spaniel 116

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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