De är de vanligaste hundraserna i din kommun

Den brukar omnämnas som människans bästa vän, och kärleken till dem ser inte ut att avta. Men faktum är att pandemiåren innebar en peak för nyregistreringar som sedan fallit något varje år sedan 2021.

Sverige långt bakom exempelvis Storbritannien när det gäller antalet hushåll som äger åtminstone en. Självklart pratar vi om hunden.

2025 var antalet nyregistrerade hundar det lägsta sedan 2017.

I Öckerö och i Göteborg är andelen hundar betydligt lägre per tusen invånare än riksgenomsnittet – som är 100 hundar per tusen invånare, enligt statistik från Jordbruksverkets hundregister som sammanställts av nyhetssajten Newsworthy.

Vid årsskiftet fanns 951 registrerade hundar i Öckerö kommun – det innebär 74 hundar per 1 000 invånare i kommunen.

Göteborg ligger lägst i hela Västra Götaland med 47 hundar per tusen invånare.

Kungälv ligger strax under riksgenomsnittet med 98 hundar per tusen invånare medan Kungsbacka kommun ligger strax över snittet i riket med 105 hundar per tusen Kungsbackabor.

I Öckerö, Göteborg, Kungälv och Kungsbacka är den vanligaste hundrasen samma som i riket i genomsnitt, nämligen labrador retrievern.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 329 hundar per 1000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 42 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna, vilket förklarar varför Göteborg har lägst siffror i Västra Götaland.

Den vanligaste hundrasen i Öckerö kommun är alltså labrador retriever med 46 registrerade hundar vid årsskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger golden retriever med 25 registrerade hundar. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 147 kommuner i Sverige – och i 26 kommuner i Västra Götaland.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årsskiftet fanns omkring 40 000 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 30 200 schäfrar.