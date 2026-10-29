Då är det slut på halva priset

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Den 2 december 2026 är sista dagen för Västtrafiks statliga rabatt med halva priset på månadsbiljetter, skriver företaget i ett pressmeddelande. 

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”Det har varit en härlig tid men nu är det inte så långt kvar tills den statliga subventionen på periodbiljett 30 dagar är slut. Så passa på – du kan köpa biljett till halva priset fram till och med den 2 december”. Så skriver Västtrafik på sin hemsida. 

Nyligen kom även siffror som visar att antalet resor med Västtrafik ökade ordentligt i månaderna med halva priset på biljetterna, jämfört med året tidigare. I perioden juli- september 2026 ökade resandet med 6,4 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt har det under den perioden skett 80,1 miljoner resor. 

– Det är glädjande att resandet fortsätter öka i hela Västra Götaland och att utvecklingen håller i sig månad efter månad, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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