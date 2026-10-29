Då är det slut på halva priset

”Det har varit en härlig tid men nu är det inte så långt kvar tills den statliga subventionen på periodbiljett 30 dagar är slut. Så passa på – du kan köpa biljett till halva priset fram till och med den 2 december”. Så skriver Västtrafik på sin hemsida.

Nyligen kom även siffror som visar att antalet resor med Västtrafik ökade ordentligt i månaderna med halva priset på biljetterna, jämfört med året tidigare. I perioden juli- september 2026 ökade resandet med 6,4 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt har det under den perioden skett 80,1 miljoner resor.

– Det är glädjande att resandet fortsätter öka i hela Västra Götaland och att utvecklingen håller i sig månad efter månad, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.