Bilden av spelmarknaden döljer betydande lokala förluster

Sveriges reglerade spelmarknad omsatte 28,2 miljarder kronor netto under 2025. Men bakom den siffran döljer sig en olicensierad delmarknad som lämnar miljardförluster i de svenska regionerna, visar en ny lokal beräkning som tillämpar nationella myndighetsdata på folkmängden i Torslanda och Öckerö.

Spelinspektionen rapporterade den 15 juni 2026 att 84 procent av all svensk spelomsättning sker hos aktörer med svensk licens. Det innebär att 16 procent av spelandet ligger utanför svensk reglering. I nätkasinosegmentet är andelen ännu högre: 19 procent.

För nationen som helhet motsvarar det cirka 5,4 miljarder kronor om året i förlorad omsättning till olicensierade operatörer, ofta registrerade på Malta eller Curaçao. Översatt till per capita försvinner runt 635 kronor från varje vuxen svensk till olicensierade sajter varje år.

Cirka 800 vuxna med spelproblem i området

Mellanområdet Södra Torslanda hade 18 654 invånare och Öckerö kommun 12 863 invånare enligt senast publicerade officiella siffror. Tillsammans rör det sig om drygt 31 500 personer, varav uppskattningsvis 24 000 i åldern 16 till 84 år.

Befolkningssiffran för Södra Torslanda är hämtad från Göteborgs Stads Områdesfakta i publikationen Göteborgsbladet 2025, som bygger på SCB:s befolkningsregister per den 31 december 2024. Öckerö-siffran är hämtad från Göteborgsregionens sammanställning för samma period.

Beräkningen utgår från Folkhälsomyndighetens Swelogs-undersökning som visar att 3 till 4 procent av Sveriges vuxna befolkning har problematiskt spelande. För Torslanda och Öckerö ger det mellan 720 och 960 vuxna med någon grad av spelproblem. Av dem bedöms enligt prevalenstalen ungefär en fjärdedel ha allvarliga problem.

“Den nationella prevalensen från Swelogs har inte längre regional fördelning, men befolkningen i Torslanda och på Öckerö avviker inte påtagligt från riksgenomsnittet. Det gör den lokala uppskattningen rimlig”, säger Tommi Korhonen, oberoende spelmarknadsanalytiker med fokus på den nordiska spelmarknadens reform.

I kronor räknat innebär den nationella offshore-andelen att området varje år förlorar i storleksordningen 15 miljoner kronor till olicensierade sajter. Skalat till hela Västra Götalands län landar siffran på cirka 880 miljoner kronor.

Olicensierat spel saknar svenskt konsumentskydd

Spelinspektionen påpekar att olicensierat spel inte omfattas av de spelarskyddsåtgärder som svensk lag kräver av licensierade operatörer. Dit hör obligatoriska insättnings- och förlustgränser, panikknapp, självtest av spelvanor och anslutning till det centrala självavstängningsregistret Spelpaus.se.

En spelare som vill ta paus från allt spelande kan registrera sig på Spelpaus.se och därmed automatiskt stängas ute från samtliga svenska licensierade operatörer i upp till tolv månader. Den som spelar hos olicensierade aktörer omfattas inte. För att stänga sig ute där krävs separat registrering hos varje enskild sajt, om operatören över huvud taget erbjuder den möjligheten.

“Skillnaden mellan licensierat och olicensierat spel är inte synlig för den enskilde spelaren vid första anblick. Många olicensierade sajter har svenskklingande domännamn och kundtjänst på svenska, men opererar utan svensk tillsyn”, säger Korhonen.

Finland väljer en strängare väg

Den 1 juli 2027 avslutar Finland sitt sextio år långa spelmonopol och öppnar marknaden för konkurrens under licensplikt. Den finska reformen är till strukturen inspirerad av Sverige från 2019. Men i sak går den längre på flera punkter.

Den finska riksdagen har förbjudit affiliate- och influencermarknadsföring helt. Sverige tillåter båda formerna med vissa restriktioner. Den finska lagen, som undertecknades den 16 januari 2026, förbjuder licensierade finska operatörer att ta emot kryptovalutor som betalningsmedel. Sverige har inget motsvarande förbud. Finland inför också åldersdifferentierade insatstak där spelare i åldersgruppen 18 till 24 år möter hårdare gränser, vilket saknas i den svenska modellen.

Per den 8 juni 2026 hade 50 operatörer ansökt om finsk licens, vilket är en fördubbling sedan april och mer än ett år före regeringens egen prognos. Bland sökandena finns Hippos ATG Oy, ett joint venture mellan svenska AB Trav och Galopp och finska Suomen Hippos.

“Sverige har en hög total kanalisering, men det är just i nätkasinosegmentet, som står för den lägre siffran 81 procent, som problemen är som störst. Det är samma segment Finland försöker stänga av med en betydligt mer restriktiv reglering”, säger Korhonen.

Hjälp finns att få

Antalet hjälpsökande till Stödlinjen fortsatte att öka under 2024 enligt Folkhälsomyndigheten, och problemen växer särskilt bland unga vuxna. Under 2023 hade Stödlinjen kontakt med 1 210 personer med spelproblem och 1 120 anhöriga. Tjänsten erbjuder anonym hjälp via telefon och chatt.

För Torslanda och Öckerö, liksom för resten av Västra Götaland, kan en brist i länet på över 880 miljoner kronor per år till olicensierade aktörer få konsekvenser långt utanför själva spelandet. Förlorade skatteintäkter, social belastning på familjer och behov av stödinsatser från regionen är några av de följdeffekter som lyfts i Riksrevisionens granskning av svenskt spelpreventionsarbete från februari 2026.