Antalet indragna studiebidrag ökade

Under det gångna skolåret, 2023-2024, drogs studiebidraget in för omkring 38 100 gymnasieelever. Det motsvarar 10,7 procent av alla svenska elever.

I Öckerö kommun fick 42 gymnasieelever sitt studiebidrag indraget under läsåret 2023-2024 på grund av ogiltig frånvaro. Det motsvarar 8,1 procent av eleverna och kan jämföras med 40 elever läsåret innan. Det är det tredje året i rad som antalet ökar.

Ökning efter pandemin

När gymnasieelever har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. I riket som helhet har antalet elever som berörs ökat över tid.

– De senaste 15 åren har vi sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, bortsett från pandemiåren, säger Peter Engberg, analytiker på CSN i ett pressmeddelande.

Under läsåret 2016-2017 drogs studiebidraget in för 2,7 procent av eleverna i Öckerö. Det är den lägsta siffran hittills, sedan man började mäta I riket som helhet sjönk antalet indragna studiebidrag under pandemin, vilket enligt CSN berodde på införandet av distansundervisning. Så var även fallet i Öckerö, där 4,2 procent av eleverna fick indraget studiebidrag 2020-2021.

Det är trots allt en mindre andel av eleverna på Öckerö som blivit av med studiebidraget än i riket under det senaste studieåret, än i landet som helhet. I hela landet rörde det sig om omkring 38 100 elever (10,7 procent) under 2023-2024, vilket är den högsta siffran hittills.

Olika rutiner för rapportering

Det finns stora regionala skillnader i landet. Skolverkets undersökningar har till exempel visat att olika kommuner, skolor och ibland olika lärare har olika rutiner för frånvarorapporteringen. CSN känner inte till orsaken bakom ogiltig frånvaro.

– I de fall vi drar in studiebidraget baserar vi det på de rapporter vi får av skolorna, och där anges inte anledningen till frånvaron. En av flera tänkbara förklaringar till utvecklingen är att skolornas rutiner för uppföljning av elevfrånvaron förbättrats, säger Peter Engberg.

Siffrorna från CSN går inte att bryta ner så att de bara omfattar Torslanda, utan endast på komunnivå. Men även i Göteborg ökar antalet indragna studiebidrag. Under 2023-2024 fick 2 502 gymnasieelever sitt bidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro, vilket motsvarar 13,9 procent av eleverna och är 260 fler än läsåret innan.

Göteborgs siffror ligger alltså högre än rikssnittet på 10,7 procent. Det är det tredje året i rad då antalet ökar även i Göteborg.