85% av öckeröborna vaccinerade

Under Ö-samrådet i tisdags kväll redogjorde Andréas Alderblad, säkerhetsksamordnare på Öckerö kommun hur arbetet kring pandemin utförts under sommaren med framförallt tre viktiga pusselbitar att plocka med sig hem. Coronasituationen på Öckerö kommun under juni, juli och augusti har, trots många semesterbesökare, varit lugn.